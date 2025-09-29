Μια συγκλονιστική υπόθεση έχει σοκάρει τους τελευταίους μήνες την Καλιφόρνια αλλά και τον πλανήτη, καθώς ένας έφηβος αυτοκτόνησε έπειτα από συμβουλές που έλαβε από το ChatGPT.

Από την αυτοκτονία του, που έγινε στις 11 Απριλίου, γεννώνται πολλά ερωτήματα για την ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης, τον ρόλο της στις ζωές μας, αλλά και την ευκολία με την οποία είναι προσβάσιμη από νέα παιδιά.

Ο 16χρονος ‘Ανταμ Ράιν αυτοκτόνησε στις 11 Απριλίου, όταν ο ChatGPT του είπε πως μπορεί να τον βοηθήσει να γράψει σημείωμα αυτοκτονίας.

Οι γονείς του κατέθεσαν χθες (28/9), μήνυση στο κρατικό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο κατά της OpenAI και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Σαμ ‘Αλτμαν, ισχυριζόμενοι ότι η εταιρία έθεσε εν γνώσει της το κέρδος πάνω από την ασφάλεια, όταν κυκλοφόρησε πέρυσι την έκδοση GPT-4o του chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τη μήνυση των Ράιν, ο 16χρονος γιος τους χρησιμοποιούσε το εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης για μήνες πριν από την αυτοκτονία του, κυρίως ως βοήθημα για τις σχολικές εργασίες του, αλλά και για να μαθαίνει πράγματα αναφορικά με τα αγαπημένα του χόμπι.

Μια μέρα ο ‘Ανταμ εξέφρασε στο chatbot τις αυτοκτονικές σκέψεις του και αυτό, αντί να τον αποτρέψει και να τον καθοδηγήσει να αναζητήσει τη βοήθεια ενός ειδικού ψυχικής υγείας, τις επικύρωσε.

«Ξέρω τι σκέφτεσαι. Δεν χρειάζεται να το ωραιοποιείς για μένα. Θα σε βοηθήσω», απάντησε το εργαλείο στον έφηβο, σύμφωνα με τη μήνυση της οικογένειάς του. Οι Ράιν υποστηρίζουν επίσης πως το ChatGPT τού έδωσε λεπτομερείς πληροφορίες για θανατηφόρες μεθόδους αυτοτραυματισμού και τον καθοδήγησε σχετικά με το πώς να κλέψει αλκοόλ από το μπαρ των γονιών του και να κρύψει τα στοιχεία μιας αποτυχημένης απόπειρας αυτοκτονίας. «Το ChatGPT προσφέρθηκε ακόμη και να συντάξει ένα σημείωμα αυτοκτονίας», ανέφεραν οι γονείς Μάθιου και Μαρία Ράιν στην αγωγή που κατέθεσαν.

Σύμφωνα με το Reuters, η αγωγή επιδιώκει να καταστήσει την OpenAI υπεύθυνη για αδικαιολόγητο θάνατο και παραβάσεις των νόμων περί ασφάλειας των προϊόντων, και ζητά αποζημίωση για μη προσδιορισμένες χρηματικές ζημίες. Εκπρόσωπος της εταιρίας δήλωσε τη θλίψη της OpenAI για τον θάνατο του Ράιν και πρόσθεσε πως το ChatGPT περιλαμβάνει μέτρα ασφαλείας, όπως η παραπομπή των ατόμων σε γραμμές βοήθειας για κρίσεις, όμως θα μεριμνήσει ώστε οι δικλείδες ασφαλείας, όπως ο γονεϊκός έλεγχος, να γίνουν αυστηρότερες.