H ιταλική οικονομική αστυνομία προχώρησε σε εξάρθρωση σπείρας παραχαρακτών στη Νάπολη, μετά από έφοδο σε σπίτι στο οποίο στεγαζόταν εργαστήριο πλαστών χαρτονομισμάτων στην περιοχή Τόρε Ανουντσιάτα, όπου εντόπισε και κατέσχεσε 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ πραγματοποιήθηκε και μια σύλληψη.

Σύμφωνα με το Sky tg24, οι Αρχές κατάσχεσαν πλαστά χαρτονομίσματα συνολικής ονομαστικής αξίας 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ολογράμματα που αντιστοιχούσαν σε χαρτονομίσματα των 50 και 100 ευρώ, κλισέ, τελάρα, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με αποθηκευτικά μέσα, εκτυπωτές και δεσμίδες χαρτιού με υδατογράφημα.

Πλήρως εξοπλισμένο παράνομο εργαστήριο

Σημειώνεται ότι το παράνομο «εργαστήριο» ήταν πλήρως εξοπλισμένο, διαθέτοντας πολλαπλούς εκτυπωτές τελευταίας τεχνολογίας, οι οποίοι ελέγχονταν από υπολογιστή με εγκατεστημένο επαγγελματικό πρόγραμμα γραφιστικής. Στο χώρο βρέθηκαν εργαλεία κοπής και διάτρησης, καθώς και διάφορα αναλώσιμα υλικά, όπως ειδικά μελάνια, βερνίκια, τόνερ και σκόνες.

«Παλαίωναν» τα πλαστά χαρτονομίσματα

Σύμφωνα με τις Αρχές, μετά την εκτύπωση, τα πλαστά χαρτονομίσματα υποβάλλονταν σε ειδική διαδικασία «παλαίωσης», προκειμένου να αποκτήσουν πιο ρεαλιστική εμφάνιση και να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους.

Κατά την έρευνα στο ακίνητο εντοπίστηκαν επίσης 2,2 κιλά ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κάνναβης, καθώς και ορισμένες ποσότητες χασίς σε μορφή πλακιδίων. Στο πλαίσιο της επιχείρησης έγινε μια σύλληψη.

