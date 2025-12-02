Οι βελγικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιούν για ενδεχόμενη απάτη που σχετίζεται με διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε προγράμματα κατάρτισης διπλωματών.

H εν λόγω υπόθεση αφορά στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ε.Ε. (EEAS) και στο Κολέγιο της Ευρώπης.

Ειδικότερα, οι έρευνες — που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και εγκρίθηκαν από τον ανακριτή και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία του Βελγίου — έγιναν στα γραφεία της EEAS στις Βρυξέλλες, σε κτήρια του Κολεγίου της Ευρώπης στη Μπριζ, καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO.

Οι βελγικές αρχές ερευνούν την «Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία», ένα πρόγραμμα κατάρτισης για νέους διπλωμάτες από τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Με πληροφορίες από Euractiv, Politico