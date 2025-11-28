Οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Αντριι Γερμάκ, δήλωσαν σήμερα (28/11) αξιωματούχοι.

Τι λέει ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι

Ο προσωπάρχης του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, δήλωσε σήμερα ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές κατά της διαφθοράς.

Ο Γερμάκ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες κατά της διαφθοράς ερευνούν το διαμέρισμά του. «Οι ερευνητές δεν συναντούν κανένα εμπόδιο», έγραψε ο Γερμάκ στο Telegram. «Από την πλευρά μου, συνεργάζομαι πλήρως». Νωρίτερα αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει πως οι ουκρανικές αρχές κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του Γερμάκ.

⚡⚡ BREAKING: NABU conducts a search at Yermak’s residence The search of Andriy Yermak began around five in the morning. Ukraine’s National Anti-Corruption Bureau entered his apartment in the restricted government quarter — just a few dozen meters from the president’s office.… pic.twitter.com/P1hIV7rGTL — NEXTA (@nexta_tv) November 28, 2025

Η ανακοίνωση από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς

Η επιδρομή των αρχών «εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας κατά της διαφθοράς. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του ουκρανού γενικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς. Τους τελευταίους μήνες έχουν διατυπωθεί κατά της κυβέρνησης του Ζελένσκι σοβαρές κατηγορίες για διαφθορά.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα σκάνδαλο, που περιλάμβανε δωροδοκίες στην

κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, ανάγκασε δύο υπουργούς να παραιτηθούν, ενώ ο Ζελένσκι επέβαλε κυρώσεις στον επί χρόνια συνεταίρο του σε επιχειρήσεις Τιμούρ Μίντιχ, ο οποίος διέφυγε στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ