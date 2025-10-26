Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στη Μαλαισία, μετέδωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που επιβαίνει στο αεροσκάφος του· η χώρα είναι ο πρώτος σταθμός περιοδείας του κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται επίσης στην Ιαπωνία και στη Νότια Κορέα.

Ανήγγειλε πως μετά την άφιξή του στην Κουάλα Λουμπούρ θα παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη, ενώ κατόπιν θα συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Ο Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο αισιόδοξος για τη σύναψη «συνολικής συμφωνίας» με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά την προσεχή συνάντησή τους στη Νότια Κορέα την ερχόμενη εβδομάδα.

«Νομίζω ότι έχουμε αληθινά καλές πιθανότητες να κλείσουμε αληθινά συνολική συμφωνία», απάντησε ο Ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, η κρισιμότερη στιγμή της οποίας αναμένεται να είναι αυτή η συνάντηση, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Πηγές: AΜΠΕ, AFP

Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος