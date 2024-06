Έφτασε στην Αυστραλία ο Τζούλιαν Ασάνζ, δύο ημέρες μετά την αποφυλάκιση του, και επανενώθηκε με την οικογένειά του.

Ο Ασάνζ αμέσως μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο αγκάλιασε και φίλησε συγκινημένος την σύζυγό του και στη συνέχεια την σήκωσε στον αέρα.

▶️ Wikileaks founder Julian Assange has been greeted by his wife and father after arriving in Australia pic.twitter.com/sYwMvsGQg3

— The Telegraph (@Telegraph) June 26, 2024