Στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, την Άγκυρα, για την Σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ έφτασε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης 07/07 ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Πάω εξαιτίας του Ερντογάν», είπε αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη «έναν φίλο» και «έναν σεβαστό ηγέτη», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας.

Δείτε live την άφιξή του:

Πληροφορίες που δημοσίευσε το πρωί η εφημερίδα New York Times αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να δηλώσει στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα αγοράς των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Η συνάντηση των δύο ηγετών ΗΠΑ και Τουρκίας έχει προγραμματιστεί αργά το μεσημέρι.