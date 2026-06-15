Το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Γενεύης, στην Ελβετία, απ’ όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος θα μεταβεί στη γαλλική πλευρά της λίμνης Λεμάν, στο Εβιάν, για τη Σύνοδο Κορυφής της G7.

NOW: Trump arrives in Geneva ahead of the G7 summit. pic.twitter.com/dlRULTzgvp — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Στο «ραντεβού» των ηγετών των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών αναμένεται ότι θα κυριαρχήσουν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν, μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς και θέματα εμπορίου και τεχνολογίας.