Στην πόλη-σύμβολο της τεχνολογικής και οικονομικής ανόδου της Κίνας, τη Σεντζέν, προσγειώθηκε την Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Προερχόμενος από τη Μανίλα των Φιλιππίνων, όπου είχε σειρά επαφών με περιφερειακούς συμμάχους, ο Τραμπ γράφει ιστορία ως ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέπτεται τη συγκεκριμένη κινεζική μεγαλούπολη.

Κατά την άφιξη του προεδρικού αεροσκάφους Air Force One, είχε στηθεί μια εντυπωσιακή τελετή στο κόκκινο χαλί, με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, να περιμένει προσωπικά τον ομόλογό του στη βάση της σκάλας. Όπως σχολιάζει το δίκτυο BBC, η κίνηση αυτή ξεφεύγει από την απλή εθιμοτυπία και ενέχει ισχυρό διπλωματικό συμβολισμό.

Ο Σι ουσιαστικά ανταποδίδει τη θερμή υποδοχή που του είχε επιφυλάξει ο Τραμπ στην Ουάσιγκτον νωρίτερα φέτος, αναγνωρίζοντας τη σημασία που δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος στο προσωπικό κύρος. Με αυτόν τον τρόπο, το Πεκίνο επιχειρεί να διαμορφώσει ένα θετικό κλίμα ενόψει των σκληρών διαπραγματεύσεων που έπονται.

Το θερμό κλίμα της υποδοχής, ωστόσο, διαδέχτηκε ένα μπαράζ αιχμών από τη σινορωσική πλευρά. Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης, κατά την έναρξη των εργασιών της επιχειρηματικής συνόδου της APEC, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, στράφηκαν κατά των αμερικανικών εμπορικών πρακτικών και των δυτικών κυρώσεων.

Ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε ως υπερασπιστής του ελεύθερου εμπορίου, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αντισταθεί στον προστατευτισμό. Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι οι κυρώσεις της Δύσης απέτυχαν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία, φτάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει τις δυτικές δυνάμεις ως «πρώην ηγεμόνες». Σε κατ’ ιδίαν συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες επιβεβαίωσαν τους στενούς δεσμούς Μόσχας και Πεκίνου, δεσμευόμενοι για την προώθηση ενός «πολυπολικού κόσμου».

Πλέον, το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στην πρωτοφανή τριμερή συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (19/11) στο περιθώριο της συνόδου και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές εξελίξεις της χρονιάς.

Η ατζέντα των συζητήσεων είναι εξαιρετικά βαριά. Αναμένεται να τεθούν επί τάπητος φλέγοντα ζητήματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν, ο πυρηνικός αφοπλισμός, αλλά και ο σκληρός εμπορικός και τεχνολογικός ανταγωνισμός, με έμφαση στα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τον υψηλό γεωπολιτικό συμβολισμό της συνάντησης, το βαθύ χάσμα και οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των τριών πλευρών καθιστούν εξαιρετικά αβέβαιη την επίτευξη οποιασδήποτε ουσιαστικής συμφωνίας.