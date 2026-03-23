Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon, το οποίο απέπλευσε από το Πόρτσμουθ της νότιας Αγγλίας στις 10 Μαρτίου, έφτασε τελικά σήμερα στην Κύπρο, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον απόπλου του.

To αεροπλανοφόρο αναμένεται να ενισχύσει την αεράμυνα των βρετανικών βάσεων στο νησί.

Αν συνυπολογιστούν και οι επτά ημέρες που μεσολάβησαν από τη λήψη της απόφασης για την αποστολή έως τον απόπλου, συνολικά πέρασαν 21 ημέρες μέχρι την άφιξη.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το HMS Dragon έφτασε στην ανατολική Μεσόγειο, και ξεκινά απόψε η επιχειρησιακή ενσωμάτωσή του στην άμυνα της Κύπρου μαζί με τους συμμάχους», δήλωσε ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, στο Κοινοβούλιο.

Παρά την καθυστέρηση, το «Ντράγκον» θεωρείται ένα από τα πλέον προηγμένα πλοία αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας στην Ευρώπη. Κύρια αποστολή του είναι η προστασία από εναέριες απειλές, όπως μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους.

Το πλοίο διαθέτει το αντιαεροπορικό σύστημα Sea Viper με πυραύλους Aster 15 και Aster 30, καθώς και το προηγμένο ραντάρ SAMPSON, που επιτρέπει ταυτόχρονη παρακολούθηση και εμπλοκή πολλαπλών στόχων. Επιπλέον, φέρει πυροβόλο 114 χιλιοστών, συστήματα εγγύς άμυνας και μπορεί να μεταφέρει ελικόπτερο Wildcat για αποστολές επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το αεροπλανοφόρο έχει επανειλημμένα αναπτυχθεί στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο, συμμετέχοντας σε βρετανικές και νατοϊκές επιχειρήσεις, ενώ συχνά χρησιμοποιείται και για συνοδεία αεροπλανοφόρων.