Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε στις ΗΠΑ, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο σε επίπεδο των επικεφαλής της διπλωματίας των κρατών της G20, μετέδωσε νωρίς το πρωί το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η ρωσική κυβέρνηση ανέφερε χθες Πέμπτη ότι ο Λαβρόφ έχει σκοπό να ζητήσει να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας κατά τις εργασίες της συνάντησης αυτής, που έχει προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της συνόδου κορυφής της G20, τη 14η και τη 15η Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι.