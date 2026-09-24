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Αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Σι Τζινπίνγκ προσγειώθηκε χθες Τετάρτη κοντά στην Ουάσινγκτον, καθώς ξεκινά η τριήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήγε προσωπικά να υποδεχθεί τον Κινέζο ομόλογό του, χειρονομία αν μη τι άλλο ασυνήθιστη.
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε περί τις 00:40 (ώρα Ελλάδας) στην αεροπορική βάση Άντριους, όχι μακριά από την Ουάσιγκτον, όπου στρατιωτικοί και μαχητικά αεροσκάφη είχαν λάβει θέσεις προς τιμή του.
Δείτε βίντεο
#WATCH | Chinese President Xi Jinping and First lady Peng Liyuan arrive in the United States; US President Donald Trump and First Lady Melania Trump receive them at Joint Base Andrews
(Video Source: Reuters) pic.twitter.com/IpghALIv6L
— ANI (@ANI) September 23, 2026
🇺🇸🇨🇳 A presidential welcome on American soil
Trump and Melania personally greeted Xi Jinping and Peng Liyuan as the Chinese first couple arrived in the United States.
Four figures, one tarmac, and a meeting carrying consequences far beyond the cameras.
Writer: Val… https://t.co/DUIxC69Gmy
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 23, 2026