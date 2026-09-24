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Αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Σι Τζινπίνγκ προσγειώθηκε χθες Τετάρτη κοντά στην Ουάσινγκτον, καθώς ξεκινά η τριήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πήγε προσωπικά να υποδεχθεί τον Κινέζο ομόλογό του, χειρονομία αν μη τι άλλο ασυνήθιστη.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε περί τις 00:40 (ώρα Ελλάδας) στην αεροπορική βάση Άντριους, όχι μακριά από την Ουάσιγκτον, όπου στρατιωτικοί και μαχητικά αεροσκάφη είχαν λάβει θέσεις προς τιμή του.

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