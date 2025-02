Η ρωσική αντιπροσωπεία έφτασε το βράδυ της Δευτέρας στη Σαουδική Αραβία, για τη συνάντηση που θα έχει την Τρίτη με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ, μετέδωσε η ρωσική κρατική τηλεόραση.

Στην αντιπροσωπεία μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο διπλωματικός σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Το κανάλι Rossiya 24 έδειξε πλάνα με τους Ρώσους αξιωματούχους να αποβιβάζονται από το αεροπλάνο, στο Ριάντ. «Το βασικό είναι να ξεκινήσουμε μια πραγματική εξομάλυνση των σχέσεών μας με την Ουάσινγκτον», είπε ο Ουσάκοφ μιλώντας στους δημοσιογράφους.

