Στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να παραστεί σε κρίσιμες συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου με τη Ρωσία, καθώς και το ευαίσθητο ζήτημα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Η ατζέντα των επαφών και το μήνυμα στο Telegram

Την άφιξη της ουκρανικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη γνωστοποίησε ο ίδιος ο κ. Ζελένσκι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. «Προσγειωθήκαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ομάδα μας. Μας περιμένουν σημαντικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο Ουκρανός ηγέτης υπογράμμισε ότι θα συζητηθούν εκτενώς σοβαρά ζητήματα που άπτονται των θαλάσσιων μεταφορών στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και ουσιαστικές διπλωματικές προοπτικές για το μέλλον.