Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν μόλις έφτασε στο Ισραήλ, με το αεροσκάφος που τον μετέφερε να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, όπως μεταδίδει το BBC.

#BREAKING | The US Secretary of State Antony Blinken arrives in Israel pic.twitter.com/PYp0uSUz1D

Στη σύντομη επίσκεψή του, ο Άντονι Μπλίνκεν θα συναντήσει Ισραηλινούς αξιωματούχους αλλά και τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος εδρεύει στη Δυτική Όχθη και είναι πολιτικός αντίπαλος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Η παλαιστινιακή πολιτική ηγεσία είναι βαθιά διχασμένη μεταξύ του κόμματος Φάταχ του Μαχμούντ Αμπάς στη Δυτική Όχθη και των ισλαμιστών μαχητών αντιπάλων του της Χαμάς που ελέγχουν τη Λωρίδα της Γάζας.

🚨BREAKING: American Secretary of State Anthony Blinken lands in Israel, as airstrikes on Gaza continue for the 6th day. pic.twitter.com/FLNSr0mctL

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2023