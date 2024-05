Αντιπροσωπεία της Χαμάς με επικεφαλής τον Καλίλ Αλ Χαΐγια έφθασε σήμερα στο Κάιρο από τη Ντόχα του Κατάρ για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αναφέρει ανακοίνωση της παλαιστινιακής οργάνωσης που διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας.

A Hamas delegation led by Khalil al-Hayya has returned to Cairo for ceasefire talks, following an acceptance of a ceasefire proposal by mediators from Qatar and Egypt. #GazaCeasefire pic.twitter.com/ULZhepQb5X

