Τα βέλη της κατά των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών στρέφει η Ρωσία. Πιο συγγκεκριμένα σε δηλώσεις που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, ξεκαθάρισε πως οι βιομηχανικές μονάδες στην Ευρώπη που κατασκευάζουν πολεμικό υλικό για τις ουκρανικές δυνάμεις συνιστούν πλέον θεμιτούς στρατιωτικούς στόχους για τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας

«Εργοστάσια στην Ευρώπη που παράγουν όπλα για την Ουκρανία είναι νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι για τη Ρωσία», είπε.

Η Ζαχάροβα αναέφερε ότι «ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται άμεσα στην σύγκρουση μέσω της στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχουν στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι «η εν λόγω δραστηριότητα καθυστερεί την λύση για τον πόλεμο».

Τις δηλώσεις αυτές έκανε σε απάντησή της σε μια ερώτηση σχετικά με την προφανή προθυμία της Πολωνίας να φιλοξενήσει ένα εργοστάσιο παραγωγής πυραύλων αναχαίτισης Patriot για την Ουκρανία.

«Τα εργοστάσια όπλων σε ευρωπαϊκές χώρες που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία, και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι τα στρατιωτικά εργοστάσια εκτός του ουκρανικού εδάφους, τα οποία παράγουν όπλα για το καθεστώς του Κίεβου, θα είναι ασφαλή. Όποιος το πιστεύει αυτό, κάνει λάθος», τόνισε.

«Οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση στην Ουκρανία. Δεν περιορίζονται απλώς στην παροχή βοήθειας. Με την ίδρυση εργοστασίων όπλων και κοινοπραξιών, εμπλέκονται πλήρως. Και αυτό κάνει να καθυστερεί η επίλυση της σύγκρουσης, αντί να την φέρνει πιο κοντά, όπως πιστεύουν ή φαντάζονται ορισμένες δυνάμεις στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως το ΝΑΤΟ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την Ουκρανία και να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει τις ρωσικές δυνάμεις και να καταρρίπτει τα drones και τους πυραύλους.