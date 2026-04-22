Παρά τη συνεχιζόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, έπειτα από πλήγμα που εξαπέλυσε ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο δυτικό τμήμα της κοιλάδας Μπεκάα, κοντά στην περιοχή Τζιμπούρ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ANI.

 

Λίγες ώρες πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, η εκεχειρία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Το Ισραήλ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στον Νότιο Λίβανο, με στόχο την εξουδετέρωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Εύθραυστη εκεχειρία Ισραήλ–Λιβάνου #Μπεκάα #Νεκρός από πλήγμα drone