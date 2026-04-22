Παρά τη συνεχιζόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ένα άτομο σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν, έπειτα από πλήγμα που εξαπέλυσε ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο δυτικό τμήμα της κοιλάδας Μπεκάα, κοντά στην περιοχή Τζιμπούρ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ANI.

An Israeli drone struck near al-Jbour in Lebanon’s western Bekaa Valley overnight. One killed, two wounded, per Lebanon’s state news agency. — Open Source Intel (@Osint613) April 22, 2026

Λίγες ώρες πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, η εκεχειρία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Το Ισραήλ διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στον Νότιο Λίβανο, με στόχο την εξουδετέρωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.