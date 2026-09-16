Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 112 ετών άφησε ο Βιταντόνιο Λοβάλο, ο άνθρωπος που κατείχε μέχρι σήμερα τον τίτλο του γηραιότερου εν ζωή άνδρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Την είδηση της απώλειάς του έκανε γνωστή ο δήμαρχος του Αβιλιάνο, μιας κωμόπολης στην περιφέρεια Μπασιλικάτα της νότιας Ιταλίας, όπου και διέμενε.

Ο Λοβάλο, τον οποίο η τοπική κοινωνία φώναζε με το χαϊδευτικό «Τζιτόν», γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1914, μερικούς μόλις μήνες πριν από το ξέσπασμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ζωντάνια και η αντοχή του ήταν παροιμιώδεις στην περιοχή, αφού, όπως λένε οι συμπατριώτες του, συνέχιζε να περιποιείται ο ίδιος το αμπέλι του ακόμη και όταν είχε πλέον ξεπεράσει τον έναν αιώνα ζωής.

Ο δήμαρχος του Αβιλιάνο, Τζουζέπε Μέκα, αποχαιρέτησε τον υπεραιωνόβιο συντοπίτη του μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας χαρακτηριστικά στο Facebook: «Το Αβιλιάνο έχασε ένα κομμάτι της ιστορίας του».

Σε επόμενη ανάρτησή του, θέλοντας να τονίσει το πόσο αγαπητός ήταν στην κοινότητα, υπογράμμισε: «Ο Τζιτόν ήταν ένας από εμάς».

Η μακρά πορεία του Λοβάλο ήταν γεμάτη ιστορικούς σταθμούς και δυσκολίες. Παντρεύτηκε το 1936 και μαζί με τη σύζυγό του απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Η σύντροφος της ζωής του «έφυγε» το 2015, σε ηλικία 98 ετών. Στα σκοτεινά χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο 112χρονος βίωσε τη φρίκη της αιχμαλωσίας, καθώς συνελήφθη από τα ναζιστικά στρατεύματα και κρατήθηκε σε στρατόπεδο από το 1943 έως τη λήξη του πολέμου το 1945.

Μετά τον θάνατο του Λοβάλο, τα σκήπτρα του γηραιότερου άνδρα στην Ευρώπη περνούν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ομάδας Γεροντολογικής Έρευνας (GRG), στον Πορτογάλο Ζοακίμ Βαρέλα. Ο κ. Βαρέλα, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο γιόρτασε τα 111α γενέθλιά του, κατατάσσεται στην 32η θέση της λίστας με τους μακροβιότερους Ευρωπαίους, ακολουθώντας 31 γυναίκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάση τα ίδια δεδομένα, ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος τόσο στην Ευρώπη, όσο και παγκοσμίως, παραμένει η Βρετανίδα Έθελ Κέιτεραμ. Γεννημένη στις 21 Αυγούστου του 1909, η Κέιτεραμ διανύει πλέον το 117ο έτος της ηλικίας της.