Πέθανε η εγγονή του Ρόμπερτ Κένεντι, η Κάιλ, σε ηλικία 42 ετών.

Η 42χρονη ήταν μία από τα 34 εγγόνια του «Μπόμπι» και της Έθελ Κένεντι, και σύμφωνα με πληροφορίες έφυγε από τη ζωή στις 21 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της στο Γουέστγουντ της Μασαχουσέτης.

Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι στιγμής, αν και τα τελευταία χρόνια ήταν παράλυτη λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού στον νωτιαίο μυελό.

Λίγα λόγια για την Κάιλ Κένεντι

Η παιδαγωγός γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου 1984 στην Ουάσινγκτον από τον Μάικλ Κένεντι και τη Βικτόρια Ντενίζ Γκίφορντ.

Η εγγονή του Ρόμπερτ Κένεντι ήταν αφοσιωμένη στην προσχολική εκπαίδευση και εργάστηκε για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση υπέρ των μη προνομιούχων παιδιών και των ατόμων με αναπηρία. Η καριέρα της ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη ως εκπαιδευτικός στο πρόγραμμα Teach For America, αμέσως μετά την αποφοίτησή της από το πανεπιστήμιο.

Η Κάιλ απέκτησε πτυχίο Ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Τζόρτζταουν, στη συνέχεια Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στην Προσχολική Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Pace και Μεταπτυχιακό (M.Ed.) στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση από τη Μεταπτυχιακή Σχολή Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.

Τον Αύγουστο του 2012 παντρεύτηκε τον Λίαμ Κερ στο ξενοδοχείο Fairmont Copley Plaza στη Βοστόνη. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η Κάιλ και ο Κερ απέκτησαν μαζί τρία παιδιά. Αρχικά υποδέχτηκαν τα δίδυμα, Κόνορ και Τζόσι, όμως η κόρη τους πέθανε λίγες μέρες μετά τη γέννησή της. Δύο χρόνια αργότερα, το ζευγάρι απέκτησε και έναν δεύτερο γιο, τον Ντέκλαν.

Ο τραυματισμός στον νωτιαίο μυελό

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η 42χρονη υπέφερε από μακροχρόνια παράλυση μετά από σοβαρό τραυματισμό στον νωτιαίο μυελό το 2020 και στη συνέχεια έγινε ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.