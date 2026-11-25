Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, (φωτό) ο μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, ο δικαστικός γολγοθάς του οποίου μετατράπηκε για πολλούς σε σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων που διέταξε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να φύγει από τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη (24/11) ο Κρις Βαν Χόλεν, γερουσιαστής των Δημοκρατικών.

«Πριν από ενάμισι χρόνο, η κυβέρνηση Τραμπ ήθελε να στείλει τον Κίλμαρ να σαπίσει σε σαλβαδοριανό γκουλάγκ», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Κρις Βαν Χόλεν, γερουσιαστής των Δημοκρατικών. «Σήμερα, ο Κίλμαρ ταξιδεύει προς τη χώρα της επιλογής του, ελεύθερος άνθρωπος, σώος και με αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

A year & a half ago, the Trump Admin wanted to leave Kilmar to rot in a Salvadoran gulag. Today, he is traveling to a country of his choice, a free man – unharmed & with dignity. This is a victory for due process and our Constitution. https://t.co/N4LIawQqSz — Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) November 25, 2026

Επιβιβάστηκε χθες βράδυ σε πτήση με προορισμό την Ισπανία, διαπίστωσε συνεργείο του ABC News στο διεθνές αεροδρόμιο της Ουάσιγκτον.

Η υπόθεση του κατοίκου της πολιτείας Μέριλαντ, παντρεμένου με Αμερικανίδα, αποκρυστάλλωσε το 2025 τη σύγκρουση ανάμεσα στην ομοσπονδιακή δικαιοσύνη και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία κατηγορήθηκε για παρακώλυση αποφάσεων δικαστηρίων όταν έρχονταν σε αντίθεση με την πολιτική μαζικών απελάσεων μεταναστών που είχε αρχίσει να εφαρμόζει.

Αφού αρχικά διατεινόταν πως δεν ήταν σε θέση να φέρει πίσω στη χώρα τον Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, τον οποίο απέλασε στο Σαλβαδόρ τη 15η Μαρτίου μαζί με άλλους 250 και πλέον ανθρώπους, φερόμενα μέλη στην πλειονότητά τους συμμορίας ιδρυθείσας στη Βενεζουέλα, εντέλει η κυβέρνηση Τραμπ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στις ΗΠΑ την 6η Ιουνίου.

Εισαγγελείς του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης παραδέχτηκαν πως είχε γίνει «λάθος».

Όμως, μόλις επέστρεψε στο αμερικανικό έδαφος, φυλακίστηκε κατ’ εντολή της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης, που του πρόσαψε ότι βοήθησε άλλους μετανάστες να παραμείνουν παρανόμως στις ΗΠΑ, και προφυλακίστηκε στην πολιτεία Τενεσί.

Ο Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία αμφισβήτησε τις διώξεις αυτές, εκτιμώντας πως ήταν πολιτικές, ότι κινήθηκαν προκειμένου η κυβέρνηση Τραμπ να πάρει ρεβάνς για τον δικαστικό αγώνα του και να τον απελάσει οριστικά και αμετάκλητα.

Αμερικανός δικαστής τον δικαίωσε, βάζοντας τέλος στις διώξεις σε βάρος του, στα τέλη Μαΐου.

Όταν είχε απελαθεί τον Μάρτιο του 2025 στο Σαλβαδόρ, οδηγήθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, τη CECOT (ακρώνυμο της ονομασίας «κέντρο εγκλεισμού της τρομοκρατίας» στα ισπανικά), διαβόητη για τις ιδιαίτερα σκληρές συνθήκες που επιβάλλονται στους κρατουμένους από τις αρχές. Ο γερουσιαστής Βαν Χόλεν είχε μπορέσει να τον συναντήσει εκεί για λίγη ώρα.