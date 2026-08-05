Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει “να δρα προληπτικά” στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε σήμερα ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και υποσχέθηκε ότι θα “συνεχιστεί η δίωξη αυτών που ευθύνονται” για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η παλαιστινιακή ισλαμιστική Χαμάς.

«Ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να ενεργεί προληπτικά και σύμφωνα με την αρχή που έχουμε καθορίσει: σε όλες τις καταστάσεις, προστατεύουμε τις τοποθεσίες και τους κατοίκους, και προασπίζουμε την ασφάλειά τους. Δεν θα επιτρέψουμε να σχηματιστεί απειλή στα σύνορά μας, όπως αυτή που βιώσαμε την 7η Οκτωβρίου 2023», δήλωσε ο Ζαμίρ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στα ισραηλινά στρατεύματα στο παλαιστινιακό έδαφος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο στρατός.

Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε πλήγματα στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις επέδραμαν σήμερα σε έναν προσφυγικό καταυλισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν καμιά δεκαριά στρατιωτικά τζιπ να μπαίνουν στην Καλαντίγια, έναν καταυλισμό που απέχει μερικά χιλιόμετρα στα βόρεια της Ιερουσαλήμ. Η πρόσβαση στους δημοσιογράφους και στους κατοίκους απαγορεύτηκε.

Ένας Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι η επιχείρηση αυτή είχε ως στόχο «να αποτραπούν τρομοκρατικές ενέργειες και να συλληφθούν καταζητούμενα πρόσωπα».

«Δεν θα επιτρέψουμε ο καταυλισμός να μετατραπεί σε κέντρο τρομοκρατίας ή σε καταφύγιο για τους τρομοκράτες και τους εγκληματίες» ανέφερε ο Cogat, ο οργανισμός του υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ που είναι αρμόδιος για τις πολιτικές υποθέσεις στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Μοχάμαντ Ασλάν, εκπρόσωπος της επιτροπής που διαχειρίζεται την Καλαντίγια, είπε ότι ο στρατός συνέλαβε τουλάχιστον 20 ανθρώπους και στρατιώτες πήραν θέση στις στέγες πολλών σπιτιών. Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Παλαιστινιακή Αρχή δείχνουν μεγάλες πέτρες και χαλάσματα στα σοκάκια του καταυλισμού, καθώς και έπιπλα και άλλα αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα ενός σπιτιού, το οποίο ερευνήθηκε.

Το 2023 η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε το σχέδιο κατασκευής ενός νέου εβραϊκού οικισμού με 9.000 κατοικίες πολύ κοντά στην Καλαντίγια. Αν και το σχέδιο δεν έχει επικυρωθεί μέχρι τώρα, οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι της περιοχής φοβούνται ότι αυτού του τύπου οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν το πρελούδιο για την κατασκευή του οικισμού.