Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε μιλώντας κατά την τελετή της Ημέρας Μνήμης στο Δυτικό Τείχος της Ιερουσαλήμ ότι «ο στρατός ξεκίνησε μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία κατά του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο επί χρόνια καταρτίζει σχέδιο για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ και αναπτύσσει τις πρακτικές δυνατότητες για την υλοποίησή του».

Πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «Ο ισραηλινός στρατός δεν παρέμεινε σιωπηλός μπροστά στην ιστορική αποστολή μας. Χτυπήσαμε με δύναμη και ματαιώσαμε τα σχέδια του καθεστώτος. Θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επιφυλακή, δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να πραγματοποιήσει τις φιλοδοξίες του και θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ», ανέφερε ο Ζαμίρ, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel.

«Στον Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός στοχεύει να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα που θα εγγυάται την ασφάλεια των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ», πρόσθεσε ο Ζαμίρ.

«Επαναπατρίσαμε τους ομήρους που κρατούσε η Χαμάς. Δημιουργήσαμε νέα σημεία στήριξης για την ασφάλεια στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας και στα σύνορα με τη Συρία. Στον Λίβανο, ενεργούμε με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας και την αποκατάσταση της ασφάλειας στις κοινότητες του βορρά», ανέφερε ακόμα.

Ο Ζαμίρ ανέφερε ότι «ο στρατός θα περπατά για πάντα οπλισμένος με σπαθί για να διασφαλίσει ένα όραμα ευημερίας, ανάπτυξης και ειρήνης για τα παιδιά και τα εγγόνια μας».