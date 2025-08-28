Όλα ξεκίνησαν ένα πρωινό, κατά τη συνήθη διαδικασία καταμέτρησης των εσόδων, όταν ένα φαινομενικά ασήμαντο κέρμα τράβηξε την προσοχή του

Η καθημερινή ρουτίνα του καταμέτρησης του ταμείου μετατράπηκε σε μια στιγμή που ο Steve Whitmore, ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ, δεν θα ξεχάσει ποτέ.

Όλα ξεκίνησαν ένα πρωινό, κατά τη συνήθη διαδικασία καταμέτρησης των εσόδων, όταν ένα φαινομενικά ασήμαντο κέρμα τράβηξε την προσοχή του. Ανάμεσα στα συνηθισμένα νομίσματα, βρήκε ένα μισό δολάριο σε άψογη κατάσταση, με ασυνήθιστη λάμψη και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Παρά τον αρχικό του δισταγμό, αποφάσισε να το εξετάσει πιο προσεκτικά.

Η περιέργειά του τον οδήγησε σε έναν ειδικό νομισματολόγο, ο οποίος διαπίστωσε αμέσως ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά σπάνιο κέρμα του 1964, κομμένο λίγο μετά τη δολοφονία του John F. Kennedy. Το νόμισμα περιείχε 90% ασήμι και είχε proof φινίρισμα – την πιο premium μορφή κοπής, προορισμένη αποκλειστικά για συλλέκτες. Στην περίπτωση αυτή, το μέταλλο γυαλίζεται πριν από την κοπή, το κέρμα «χτυπιέται» πολλές φορές, και το αποτέλεσμα είναι ένας καθρέφτης στο φόντο με ματ λεπτομέρειες στο σχέδιο.

Το πιο εντυπωσιακό ήταν η απουσία mint mark, δηλαδή του μικρού γράμματος ή συμβόλου που δείχνει το νομισματοκοπείο κοπής. Το συγκεκριμένο κέρμα δεν είχε καμία σήμανση, γεγονός που το καθιστούσε μοναδικό και εκτόξευσε τη συλλεκτική του αξία.

Η ανακάλυψη συγκίνησε ακόμη και τους ειδικούς. Εκπρόσωποι της Αμερικανικής Νομισματικής Ένωσης την χαρακτήρισαν «θρυλικό εύρημα», υπογραμμίζοντας ότι πολλά από αυτά τα κέρματα θεωρούνταν χαμένα ή είχαν λιωθεί. Η Professional Coin Grading Service αξιολόγησε το νόμισμα με βαθμολογία PR69, τη δεύτερη υψηλότερη δυνατή, καθιστώντας το ανεκτίμητο για τους συλλέκτες.

Ο Whitmore αποφάσισε να το βγάλει σε δημοπρασία, όπου τελικά αγοράστηκε από συλλέκτη έναντι 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για κέρμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχω περάσει από τα χέρια μου χιλιάδες κέρματα, αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι ένα από αυτά θα άξιζε περισσότερο από ολόκληρη τη ζωή μου. Τώρα προσέχω πολύ περισσότερο τι μπαίνει στο ταμείο. Ποτέ δεν ξέρεις…», δήλωσε συγκινημένος ο Whitmore, πλέον εκατομμυριούχος