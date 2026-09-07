Το ρωσικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων TASS μετέδωσε την έναρξη της λειτουργίας της πρώτης οδικής γέφυρας ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα, ενός έργου υποδομής πάνω από τον ποταμό Τουμέν που σηματοδοτεί μια νέα φάση στη στρατηγική σύμπραξη των δύο χωρών.

Η νέα κατασκευή βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την ιστορική «Γέφυρα Φιλίας», τη σιδηροδρομική γραμμή που τέθηκε σε λειτουργία το 1959 μετά τη λήξη του Πολέμου της Κορέας, συμπληρώνοντας τις ήδη υπάρχουσες απευθείας αεροπορικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ.

Κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων, ο Ρώσος Πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν υπογράμμισε μέσω βιντεοσύνδεσης τη σημασία της νέας οδικής αρτηρίας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η επέκταση των διασυνοριακών μεταφορικών υποδομών αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να δώσει ισχυρή ώθηση στο εμπόριο, την επιστήμη, την τεχνολογία, τον πολιτισμό, αλλά και τον τουρισμό.

Το εγχείρημα, το οποίο παρέμενε στο στάδιο των συζητήσεων για πολλά χρόνια, μπήκε τελικά σε τροχιά υλοποίησης τον Απρίλιο του περασμένου έτους, σε συνέχεια της συμφωνίας που είχαν συνάψει οι δύο πλευρές κατά την επίσκεψη του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα το 2024. Η ολοκλήρωσή του αποτυπώνει την ταχύτατη προσέγγιση των δύο κρατών από το 2022 και μετά, στον απόηχο της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία.

Η συνεργασία αυτή έχει λάβει πλέον και στρατιωτικές διαστάσεις, όπως μαρτυρά η αποστολή χιλιάδων Βορειοκορεατών στρατιωτών στην περιοχή του Κουρσκ για την ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων.