Σε μια κίνηση ορθής οχύρωσης των ανατολικών της συνόρων προχώρησε η Φινλανδία, σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζοντας επίσημα τον νέο φράχτη μήκους 200 χιλιομέτρων που ανεγέρθηκε τμηματικά κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία.

Η κατασκευή του αμυντικού και επιτηρητικού αυτού έργου αποσκοπεί στην αποτροπή προσπαθειών της Μόσχας να «εργαλειοποιήσει» παράνομους μετανάστες για την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Η Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μάρι Ραντάνεν, επιθεώρησε το έργο κοντά στο συνοριακό πέρασμα Νουιγιάμα, υπογραμμίζοντας ότι παρά τη σημερινή σχετική ηρεμία, η ετοιμότητα της χώρας απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο.

Τεχνολογία αιχμής και ύψος 4,5 μέτρων

Ο νέος φράχτης δεν αποτελεί απλώς ένα φυσικό εμπόδιο, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης:

Ύψος και κατασκευή: Αποτελείται από ενισχυμένο συρματόπλεγμα ύψους 4,5 μέτρων .

Αποτελείται από ενισχυμένο συρματόπλεγμα . Ηλεκτρονικός εξοπλισμός: Διαθέτει προηγμένες κάμερες παρακολούθησης, θερμικούς αισθητήρες κίνησης και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Σε δηλώσεις της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) από το συνοριακό σημείο Νουιγιάμα, το οποίο παραμένει κλειστό από τον Δεκέμβριο του 2023, η Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας, Μάρι Ραντάνεν, τόνισε τη χρησιμότητα της υποδομής:

«Αυτό αποτελεί μέρος του συστήματος ασφάλειας των συνόρων μας και μας βοηθά στην επιτήρηση, αλλά μας επιτρέπει επίσης, αν είναι απαραίτητο, να εμποδίσουμε τους ανθρώπους να εισέλθουν σε φινλανδικό έδαφος. Σήμερα, η κατάσταση είναι ήρεμη αλλά τεταμένη και πραγματικά δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει το αύριο. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι», επεσήμανε η κ. Ραντάνεν.

Το χρονικό της κρίσης και η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού

Υπενθυμίζεται ότι η σκανδιναβική χώρα έλαβε τη δραστική απόφαση να σφραγίσει πλήρως τα χερσαία σύνορά της με τη Ρωσία τον Δεκέμβριο του 2023, όταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέφθασαν περισσότεροι από 1.300 μετανάστες χωρίς τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα (βίζα).

Η Αθήνα και το Ελσίνκι κατηγόρησαν ευθέως τη Μόσχα ότι οργάνωσε και διευκόλυνε την προώθηση υπηκόων τρίτων χωρών προς τα φινλανδικά σύνορα ως αντίποινα για την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023, η οποία έβαλε τέλος σε δεκαετίες στρατιωτικής ουδετερότητας.

Αν και το Κρεμλίνο απέρριψε τις κατηγορίες, η ροή έκτοτε υποχώρησε σε μεμονωμένα περιστατικά.

Η «αλυσίδα» φραχτών στα Ανατολικά σύνορα της Ε.Ε.

Η πρωτοβουλία της Φινλανδίας δεν είναι μεμονωμένη, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο θωράκισης της Ανατολικής Ευρώπης απέναντι σε υβριδικές απειλές.

Παρόμοιοι συνοριακοί φράκτες έχουν ήδη ανεγερθεί και τεθεί σε λειτουργία:

Στη Λετονία , τη Λιθουανία και την Πολωνία κατά μήκος των συνόρων τους με τη Λευκορωσία.

, τη και την κατά μήκος των συνόρων τους με τη Λευκορωσία. Στην Εσθονία κατά μήκος των δικών της συνόρων με τη Ρωσία.

Το νέο αυτό σύστημα φύλαξης επιτρέπει στις φινλανδικές αρχές να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αποτρέποντας αιφνιδιαστικά κύματα πίεσης.