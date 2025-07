Εμπορικό πλοίο υπέστη δύο επιθέσεις χθες Κυριακή στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοικτά της Υεμένης, ανέφεραν δύο βρετανικές υπηρεσίες ειδικευμένες στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με τη μία να προσθέτει πως εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμα αφού υπέστη ζημιές και βρισκόταν στις φλόγες.

Η επίθεση, για την οποία δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης ως αυτό το στάδιο, έγινε ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, το οποίο ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν.

Το πρώτο συμβάν καταγράφτηκε 51 ναυτικά μίλια (περίπου 94 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά από τη Χοντάιντα, σύμφωνα με την υπηρεσία UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), που υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό.

«Το πλοίο έγινε στόχος πολλών μικρών πλεούμενων στα οποία επέβαιναν ένοπλοι, που άνοιξαν πυρ με ελαφρά όπλα και αυτοπροωθούμενες οπλοβομβίδες. Η ομάδα ασφαλείας ανταπέδωσε» τα πυρά, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Η UKMTO ανέφερε κατόπιν πως το πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστου» τύπου όπλα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχουν πληροφορίες πως το σκάφος έβαζε νερό και ότι «όλο το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος και περιμένει διάσωση».

Άλλη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η Ambrey, ανέφερε από την πλευρά της ότι το πλοίο χτυπήθηκε από δύο τηλεκατευθυνόμενα, μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs), που προκάλεσαν «ζημιά» στο φορτίο.

Η ίδια πηγή ανέφερε νωρίτερα πως το πλοίο υπέστη επίθεση από «οκτώ ελαφριά σκάφη» καθώς κινείτο προς βορρά στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτή η πηγή έκανε λόγο για επίθεση με ελαφριά όπλα και αυτοπροωθούμενες οπλοβομβίδες.

Αργότερα, η UKMTO ανέφερε πως το πλήρωμα επιβιβάστηκε σε διερχόμενο πλοίο και είναι ασφαλές.

Σύμφωνα με πηγές του ναυτιλιακού τομέα που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, πρόκειται για το σκάφος μεταφοράς χύδην φορτίου Magic Seas, υπό σημαία Λιβερίας, πάντως ελληνόκτητο. Πηγές του υπουργείου Ναυτιλίας ανέφεραν χθες στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι δεν υπήρχε κάποιος Έλληνας ναυτικός ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος.

Από τα τέλη του 2023, οι Υεμενίτες αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν δεκάδες επιθέσεις εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονταν με το Ισραήλ στα ανοικτά της Υεμένης, κατόπιν σε αμερικανικά πλοία, προτού κλείσουν τον Μάιο συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Διεμήνυσαν μολαταύτα πως θα συνέχιζαν να βάζουν στο στόχαστρο ισραηλινά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι Χούθι είχαν αναστείλει τις επιθέσεις τους κατά τη διάρκεια της δίμηνης κατάπαυσης του πυρός, η οποία τερματίστηκε τον Μάρτιο.

Οι ενέργειές τους ώθησαν πολλές εφοπλιστικές εταιρείες να αποφεύγουν την περιοχή από την οποία διερχόταν ως πρότινος το 12% των εμπορευμάτων τα οποία διακινούνται διά θαλάσσης παγκοσμίως, σύμφωνα με το Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορικής Ναυτιλίας (ICS).

Ακόμη, οι Υεμενίτες αντάρτες έχουν προχωρήσει σε δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας.

Στις 6 Ιουλίου και ώρα 15:30 τοπική Ελλάδας, το υπό Λιβεριανή σημαία MV MAGIC SEAS, ελληνικών συμφερόντων, ιδιοκτησίας της εταιρείας All Seas Marine, δέχθηκε επίθεση από τις δυνάμεις των Χούθι, 51 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού Al Hudaydah (Χοντέιντα) της Υεμένης.

Το εμπορικό πλοίο δέχτηκε επίθεση από οκτώ ταχύπλοα με ενόπλους, τα οποία εξαπέλυσαν τουλάχιστον είκοσι αντιαρματικές ρουκέτες τύπου RPG, καθώς και από τέσσερα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs). Η ομάδα ασφαλείας του πλοίου κατάφερε να αναχαιτίσει δύο από τα τέσσερα USVs, ενώ τα υπόλοιπα δύο προσέκρουσαν στο πλοίο.

Επίσης, το πλοίο δέχθηκε επίθεση και από τρεις αντιπλοϊκούς πυραύλους. Δύο εξ αυτών έπληξαν το πλοίο, ενώ ο τρίτος αστόχησε.

Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, το MV MAGIC SEAS βυθίζεται. Τα 22 μέλη του πληρώματος (17 υπήκοοι Φιλιππίνων, 1 υπήκοος Ρουμανίας, 1 υπήκοος Βιετνάμ και 3 υπήκοοι Σρι Λάνκα μέλη της ομάδας ασφαλείας) διασώστηκαν από τις δυνάμεις της Ακτοφυλακής της Υεμένης.

Ήταν η πρώτη επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα από τον Νοέμβριο του 2024 από τους Χούθι.

Το πλοίο «MAGIC SEAS», της εταιρείας Paragon Shipping Inc, συμφερόντων του εφοπλιστή Μιχάλη Μποδούρογλου.

⚡️The ship attacked is the Bulk Carrier “MAGIC SEAS”, Greek-registered, like many Israeli owned ships.

It’s reportedly beeing abandoned by the crew, at risk of sinking. https://t.co/GwOvL79u3O pic.twitter.com/SQhYCaR8iW

— MenchOsint (@MenchOsint) July 6, 2025