Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες βίντεο που δείχνει ένα σκυλάκι σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό, να περιμένει για τους ιδιοκτήτες του, παρότι εκείνοι το παράτησαν.

Σύμφωνα με ανάρτηση της εθελοντικής οργάνωσης «Lost Paws Dog Rescue», το σκυλάκι εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα και λίγη τροφή.

Το σκυλάκι δεν μετακινήθηκε από τη θέση του, όπως φαίνεται στο βίντεο, περιμένοντας τους να το πάρουν πίσω. Παρέμεινε ακίνητο, κοιτώντας με απόγνωση δεξιά και αριστερά, για να δει τον άνθρωπο που τον είχε να επιστρέφει για να τον παραλάβει.

Ευτυχώς, μία γυναίκα κατάφερε να πάρει το μικρόσωμο σκυλάκι μέχρι να έρθουν οι εθελοντές του καταφυγίου, ενώ τεράστια ήταν η υποστήριξη των φίλων της οργάνωσης ούτως ώστε να βρεθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για να μπορέσει το σκυλάκι να πάει στον κτηνίατρο για τα απαραίτητα εμβόλια.

Η συγκινητική υπόθεση είχε ευτυχή κατάληξη για το σκυλάκι, αφού βρέθηκε οικογένεια να το υιοθετήσει. Έτσι από φοβισμένο και εγκαταλειμμένο, είναι πλέον χαρούμενο με τη νέα του οικογένεια, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.