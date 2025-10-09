Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία η άγρια δολοφονία της 32χρονης Ρεμπέκα Κάμπελ, η οποία δέχτηκε 18 μαχαιριές από τον 34χρονο σύντροφό της, Μάικλ Ορμάντι, έξω από το σπίτι της, λίγο έξω από το Λίβερπουλ, τον περασμένο Απρίλιο.

Σοκαριστικές λεπτομέρειες κατατέθηκαν στο δικαστήριο, που εκδικάζει το έγκλημα. Η Κάμπελ, τραυματισμένη βαριά, κατέρρευσε έξω από το σπίτι της, με τα τελευταία λόγια που φέρεται να ψέλλισε στους διασώστες να είναι: «Θα πεθάνω;»

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις στο δικαστήριο, ο δράστης λίγες ώρες πριν τη φονική επίθεση είχε συνευρεθεί ερωτικά με άλλη γυναίκα, την οποία είχε γνωρίσει σε παμπ.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of a fatal stabbing. A woman who was stabbed 18 times by her boyfriend ran into the street screaming for help & asked a police officer, “Am I gonna die?” before she collapsed, a court has heard. The murder trial of Michael… pic.twitter.com/q4zlwX42es — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 8, 2025

Όπως κατέθεσε εκείνη, πήγαν μαζί σε ξενοδοχείο, ήπιαν κοκτέιλ και έκαναν σεξ. Ο Ορμάντι της έστειλε αργότερα μήνυμα λέγοντας ότι έπρεπε να «τακτοποιήσει κάτι», χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Η γυναίκα δήλωσε ότι «αρρώστησε» όταν είδε αργότερα στις ειδήσεις τη δολοφονία της Κάμπελ, αναγνωρίζοντας το πρόσωπό της από φωτογραφία που της είχε δείξει ο Ορμάντι νωρίτερα.

Η νεκροψία επιβεβαίωσε πως η Κάμπελ δέχθηκε 18 μαχαιριές, με το θανάσιμο τραύμα να είναι μία μαχαιριά στο στήθος.

Η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου

Ο 34χρονος, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε ότι η Κάμπελ ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη, κρατώντας μαχαίρι και ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα.

«Μου φώναξε «έχω μαχαίρι» όταν μπήκα στο σπίτι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως κατάφερε να την αφοπλίσει, αλλά εκείνη συνέχισε να τον χτυπά ενώ ήταν από πάνω του, με τον ίδιο να την απωθεί και στη συνέχεια να την μαχαιρώνει.

Αναφέρθηκε επίσης σε προηγούμενο επεισόδιο μεταξύ τους, λίγες μέρες πριν το φονικό, όταν η Κάμπελ του πέταξε παπούτσι σε παμπ και εκείνος, όπως παραδέχτηκε, την χτύπησε στο πρόσωπο αργότερα την ίδια νύχτα.

«Αυτό δεν θα είχε συμβεί αν οι Αρχές είχαν κάνει τη δουλειά τους την προηγούμενη εβδομάδα», είπε ο κατηγορούμενος, ρίχνοντας ευθύνες στην αστυνομία, για την έκβαση της κατάστασης.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις μαρτυρίες και τα στοιχεία να σοκάρουν την κοινή γνώμη, για την βιαιότητα του εγκλήματος και τα αίτια που το προκάλεσαν.