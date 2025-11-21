Η επικεφαλής της Europol προειδοποιεί γονείς ότι υπάρχουν εγκληματικά δίκτυα, τα οποία «χρησιμοποιούν τα παιδία ως όπλα». Παιδιά παίζουν βιντεοπαιχνίδια και διαπράττουν βασανιστήρια, ακόμα και δολοφονίες. Οι εικόνες αυτές τους γίνονται εύκολες.

Η μεγαλύτερη εγκληματική απειλή πλέον είναι αυτές οι ομάδες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοχεύουν στα παιδιά, καταστρέφουν οικογένειες και σιγά σιγά αποσταθεροποιούν και την κοινωνία, σημειώνει η δήλωσε η Κατρίν ντε Μπολ, εκτελεστική διευθύντρια της Europol.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει σε συνέντευξη της στο Politico: «Η στρατολόγηση παιδιών από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος είναι αυτό που συμβαίνει τώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στρατολογούν παιδιά για να βασανίζουν ή να σκοτώνουν. Δεν μιλάμε πλέον για μικροκλοπές. Μιλάμε για μεγάλα εγκλήματα».

Αγόρι διατάχθηκε να σκοτώσει την αδερφή του

Τρανό παράδειγμα αποτελεί νεαρό αγόρι που διατάχθηκε μέσω αυτών των παιχνιδιών να σκοτώσει την αδερφή του.

Η Europol είχε αναλάβει να αντιμετωπίσει μια υπόθεση, η οποία αφορούσε ένα νεαρό αγόρι στο οποίο δόθηκε η εντολή «να σκοτώσει την μικρότερη αδελφή του, γεγονός που συνέβη. Είναι σκληρό, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», τόνισε η επικεφαλής της Europol.

Η ντε Μπολ περιγράφει το εγκληματικό τοπίο που απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ως επικεφαλής του οργανισμού της ΕΕ.

Προειδοποίησε επίσης ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει δραματικές επιπτώσεις, πολλαπλασιάζοντας το διαδικτυακό έγκλημα, περιέγραψε πώς οι λαθρέμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούν πλέον υποβρύχια για να μεταφέρουν κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη και περιέγραψε την αυξανόμενη απειλή για την ευρωπαϊκή κοινωνία από τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας.

Πως ένα παιχνίδι γίνεται εκβιασμός

Οι εγκληματίες παρενοχλούν παιδιά συμμετέχοντας σε βιντεοπαιχνίδια που έχουν chat. Συνομιλούν μαζί τους για φαινομενικά ακίνδυνα θέματα. Έτσι επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.

Έπειτα μεταβαίνουν σε κλειστή επικοινωνία και η συζήτηση πάει σε άλλα θέματα, τα οποία είναι επικίνδυνα. Εκείνοι μπορούν ακόμα και να δωροδοκήσουν ή να εκβιάσουν το παιδί για να διαπράξει βία, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, αυτοτραυματισμού, δολοφονίας, ακόμη και αυτοκτονίας.

Η Europol γνωρίζει 105 περιπτώσεις στις οποίες ανήλικοι συμμετείχαν σε βίαια εγκλήματα .

«Έχουμε επίσης παιδιά που δεν εκτελούν την εντολή και στη συνέχεια οι εγκληματίες για παράδειγμα σκοτώνουν το κατοικίδιο του παιδιού, στέλνοντας το μήνυμα: “Ξέρουμε πού ζεις, ποιος είσαι, θα υπακούσεις και αν δεν το κάνεις θα πάμε ένα βήμα παραπέρα και να σκοτώσουμε τη μητέρα σου ή τον πατέρα σου”», τονίζει η επικεφαλής της Europol.

Πηγή: Politico, Europol