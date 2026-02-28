Δύο νεαρές γυναίκες από το Ιράν, οι οποίες είχαν ζήσει στη Σουηδία, βρίσκονται τώρα εγκλωβισμένες στο Ιράν, τη στιγμή που η χώρα σφυροκοπάται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Η ιστορία τους φιλοξενείται σήμερα στο σουηδικό δημοσίευμα της Aftonbladet, που ρίχνει φως στην ανθρώπινη διάσταση της τρέχουσας κρίσης.

Οι δύο αδελφές, Darya (24 ετών) και Donya (20 ετών), είχαν προηγουμένως απελαθεί από τις σουηδικές Αρχές στο Ιράν, παρά την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η απέλασή τους πραγματοποιήθηκε, την ώρα που μαίνονται οι διεθνείς εντάσεις, με πολύνεκρα πλήγματα και πλήρη αναστάτωση στο εσωτερικό της χώρας.

🇮🇷Breaking: Exiled Iranian women in Netherlands weep with joy as U.S. bombs hit Iran—regime’s end in sight. Screw the leftists blocking their free homeland return. Support a free, democratic, prosperous, non-Islamic Iran? A. Yes

B. No Via @realMaalouf pic.twitter.com/AVHZiqR5sb — 𝔉🅰𝒏 Karoline Leavitt (@WHLeavitt) February 28, 2026

Καθώς οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, οι δύο γυναίκες έστειλαν συγκλονιστικά μηνύματα σε φίλες τους και γνωστούς τους στη Σουηδία μέσω Instagram, εκφράζοντας τον φόβο τους και αποχαιρετώντας τους πριν πιθανώς χαθεί κάθε επικοινωνία. Συγκλονίζουν τα μηνύματα όπως «Θα πεθάνουμε τώρα» και «Μην μας ξεχάσετε» τα οποία εκφράζουν την απόγνωση στην οποία βρίσκονται.

Οι φίλοι και τα μέλη της οικογένειάς τους, έχουν περιγράψει την τεράστια ανησυχία τους, ενώ έχουν απευθυνθεί στις σουηδικές Αρχές, ζητώντας βοήθεια. Ωστόσο, η έλλειψη σουηδικής υπηκοότητας καθιστά δύσκολη την παρέμβαση από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλους θεσμούς για τον επαναπατρισμό τους.

Αργότερα την ίδια ημέρα, οι γυναίκες κατάφεραν να κάνουν ένα σύντομο τηλεφώνημα στην οικογένεια, κάτι που πρόσφερε μια μικρή ανακούφιση, ωστόσο η ανησυχία για την ασφάλειά τους παραμένει βαθιά. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τόσο τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται χιλιάδες άνθρωποι σε εμπόλεμες ζώνες, όσο και τις περιορισμένες δυνατότητες των ευρωπαϊκών κρατών να προστατεύσουν άτομα που δεν έχουν πλήρη υπηκοότητα.

Πηγή: Aftonbladet,