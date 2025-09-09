Έκρυθμη είναι η κατάσταση στο Νεπάλ, με την βίαιη καταστολή στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις να έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων.

Στην ασιατική χώρα βρίσκεται και η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, που αγωνίζεται στο Νεπάλ με τη φανέλα της Karnali Yashvis.

Η 35χρονη βολεϊμπολίστρια, έκανε έκκληση για βοήθεια μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο facebook.

«Καίνε ολόκληρο το Νεπάλ. Κρυβόμαστε στο δάσος και περιμένουμε τον στρατό να επέμβει. Δεν είμαι ασφαλής τώρα», έγραψε η γνωστή αθλήτρια.

Η Εύα Χαντάβα βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Νεπάλ Κατμαντού από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου ήταν προγραμματισμένο να αγωνιστεί με την Karnali Yashvis, ομάδα της Everest Women’s Volleyball League.