Πολλοί Έλληνες, οι οποίοι είτε διαμένουν στο Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι, είτε επισκέφτηκαν τη Μέση Ανατολή για διακοπές, έχουν εγκλωβιστεί εκεί και δέχονται τα πυρά των Ιρανών.

Γνωστός youtuber, ο Δημήτρης Τσέδε περιέγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τις στιγμές φρίκης και φόβου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Μέση Ανατολή.

Ανέβασε βίντεο από το αεροδρόμιο της Σάρτζας, το οποίο απέχει 20 λεπτά από το Ντουμπάι. «Αυτή τη στιγμή πέφτουν βόμβες στο Ντουμπάι στο Αμπού Ντάμπι, στο Ιράν και γενικότερα παντού».

Συνέχισε λέγοντας: «Η πτήση μας ήταν το πρωί δεν τα καταφέραμε πετάξαμε, μας ξαναπροσγειώσανε. Είμαστε εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Για την ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι: «Μιλάμε με την ελληνική πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, να μας βάλουν σε ένα λεωφορείο, να μας πάνε σε ένα σπίτι, έχουν φύγει όλοι, έχουμε μείνει μόνοι μας και μόνο τους Έλληνες έχουν αφήσει εδώ πέρα. Μας λένε να πάμε σε σπίτια να μείνουμε ασφαλείς… που δεν έχουμε σπίτια εμείς εδώ.

Δεν έχουμε όλοι κινητά, μόνο εγώ έχω μείνει με μπαταρία γιατί«Η έχω powerbank.

Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κλειστά κινητά. Δεν έχουν ενημερώσει τις οικογένειες τους. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Στην κυριολεξία μας έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού! Για να βγω να πω κάτι τέτοιο, είναι πολύ τραγικά τα πράγματα. Το χειρότερο είναι το πώς μας «γράφουν» από την πρεσβεία».

Έκλεισε λέγοντας: «Έχουμε συγκεντρώσει όλους τους Έλληνες που μπορούμε να βρούμε εδώ στο αεροδρόμιο. Μόνο Έλληνες έχουμε μείνει. Παιδάκια, οικογένειες, φοιτητές. Η αεροπορική μας γράφει κανονικά. Δεν μας απαντάει. Έχουν κλείσει τα γραφεία, έχουν κλείσει το αεροδρόμιο. Δεν έχουμε τουαλέτα να πάμε».