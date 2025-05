Εγκρίθηκε από τους εκπροσώπους των κρατών μελών του ευρωπαϊκού μπλοκ, το πρόγραμμα SAFE (Security Action for Europe), σχετικά με τον επαναεξοπλισμό της ΕΕ, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Η Τουρκία θα μπορεί να συμμετάσχει στην πίτα των 150 δις του προγράμματος, παρά την αντίθεση και τις ενστάσεις που εξέφρασαν Ελλάδα και Κύπρος.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ δικαιούται μερίδιο υπό την προϋπόθεση πως η προμήθεια θα είναι κατά 65% ευρωπαϊκή και κατά 35% παραγωγής τρίτης χώρας.

Η Τουρκία θα είναι πλέον παρούσα, καθώς στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες και μέλη του ΝΑΤΟ. Επίσης εταιρείες από τρίτες χώρες δεν αποκλείονται από τις προμήθειες, εφόσον έχουν έδρα και παραγωγή στην ΕΕ και συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Σημειώνεται πως στο 65% συμπεριλαμβάνονται εκτός από κράτη μέλη της ΕΕ και η Ουκρανία, αλλά και χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, όπως η Νορβηγία.

Μόλις χθες (21/5) ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε δηλώσει, φωτογραφίζοντας την Τουρκία, πως «δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε την Ευρώπη εάν ο εχθρός βρίσκεται εντός των τειχών». Συμπλήρωσε δε: «Δεν νοείται να μετέχουν αδιάκριτα στο ευρωπαϊκό εγχείρημα χώρες που απειλούν άλλες χώρες, και μάλιστα μέλη της ΕΕ, που δεν αναγνωρίζουν άλλες χώρες, και μάλιστα μέλη της ΕΕ, που δεν ασπάζονται τους ίδιους κανόνες Δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Όμως, όπως εκ του αποτελέσματος φάνηκε, η φωνή της Ελλάδας και της Κύπρου παραμένουν ανίσχυρες, ακόμα και εντός της Ε.Ε. Η συντριπτική πλειονότητα των μελών της Ε.Ε. αντιλαμβάνεται πλέον την Άγκυρα ως ένα κρίσιμο και εξαιρετικά πολύτιμο συνεργάτη, καθώς πέρα από τη «δυνατή» αμυντική της βιομηχανία, η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο σε μέγεθος στρατό του ΝΑΤΟ και έχει αναβαθμισμένο ρόλο τόσο στο Ουκρανικό, λόγω της στενής σχέσης που διατηρεί και με τις δύο πλευρές, όσο και στο Μεσανατολικό, με την επιρροή που ασκεί στη νέα συριακή κυβέρνηση.

Φαίνεται ότι η συμμετοχή της Τουρκίας ήταν κάτι που επιθυμούσαν οι ηγέτιδες ευρωπαϊκές δυνάμεις, σταθμίζοντας τις περιορισμένες δυνατότητες της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και τις δυνατότητες της αντίστοιχης τουρκικής, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην ταχύτερη στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης.

Πλέον η Τουρκία κατατάσσεται στην 11η θέση παγκοσμίως στις αμυντικές εξαγωγές. Ενδεικτική της ισχύος της αμυντικής της βιομηχανίας είναι η εξαγορά της ιταλικής Piaggio aero από την Baykar και στη συνεργασία της με την ιταλική Leonardo, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, για την κατασκευή drone νέας γενιάς.

Επίσης η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας έχει λάβει πιστοποιήσεις – με βάση τα διεθνή πρότυπα, γεγονός που σημαίνει πως ένα προϊόν μπορεί να εισάγεται στην ΕΕ, χωρίς να απαιτείται κάποια προσαρμογή ή περαιτέρω διαδικασία έγκρισης.

Excellent news – our Defence Industrial Readiness Loan Instrument, SAFE, has been agreed by Member States.

Europe is taking greater responsibility for its own defence in an increasingly dangerous world.

This means cutting-edge capabilities – for our Union, for Ukraine, for our… https://t.co/4HUW77bTDQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 21, 2025