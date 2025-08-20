Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων, που θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή, έγινε σήμερα το πρωί γνωστό από το υπουργείο του.

Ο Ίσραελ Κατς «ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας», δήλωσε το υπουργείο στο AFP.

Επίσης ο Κατς «ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής», οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ενέκρινε εξάλλου «ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση» πληθυσμών από την Πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την «ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων» με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατά την επίθεσή του στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι υιοθέτησε το νέο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας του, για τη νέα αυτή φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Κωδική ονομασία: «Άρματα του Γεδεών Β»

Η επίθεση στην Πόλη της Γάζας – την οποία ενέκρινε ο Κατς – ονομάστηκε «Άρματα του Γεδεών Β», μετά από μια προηγούμενη επιχείρηση με το ίδιο όνομα, κατά την οποία οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατέλαβαν το 75% του εδάφους της Λωρίδας, σε μια προσπάθεια να πιέσουν τη Χαμάς για μια συμφωνία για τους ομήρους.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, τα σχέδια των IDF για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας περιλαμβάνουν πρώτα τη «δημιουργία ανθρωπιστικών υποδομών στη νότια Γάζα», συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εισόδου σκηνών και εξοπλισμού στέγασης στη Λωρίδα τις τελευταίες ημέρες.

Οι IDF θα εκδώσουν στη συνέχεια προειδοποιήσεις εκκένωσης για τους περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους που διαμένουν στην Πόλη της Γάζας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι Παλαιστίνιοι θα έχουν προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου για να εκκενώσουν την Πόλη της Γάζας, η οποία συμπίπτει με τη δεύτερη επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στη συνέχεια, οι IDF θα ξεκινήσουν τη χερσαία επίθεσή τους στην Πόλη της Γάζας, μεταξύ άλλων με την πολιορκία της περιοχής για να σκοτώσουν τυχόν εναπομείναντες μαχητές της ισλαμικής οργάνωσης.

Εν μέσω των νέων αποφάσεων του Ισραήλ αγνοείται πλέον η τύχη για ειρηνευτικό σχέδιο στην περιοχή αλλά και η διαμαρτυρία εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων στο Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις που ζητούσαν άμεσο τερματισμό του πολέμου.