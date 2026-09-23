Ανησυχία και αρκετά ερωτήματα έχουν προκληθεί τις τελευταίες ημέρες σε χιλιάδες εφέδρους ηλικίας από 30 έως και 50 ετών, λόγω της μαζικής αποστολής Ειδικών Φύλλων Πορείας. Η διακίνηση των ειδοποιήσεων πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά μέσω της πύλης Gov.gr, καθιστώντας τη διαδικασία άμεσα εμφανή και ταχεία, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια όπου η αλληλογραφία διεκπεραιωνόταν αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου.

Αρμόδιες στρατιωτικές πηγές σπεύδουν πάντως να καθησυχάσουν τους πολίτες, ξεκαθαρίζοντας ότι η κίνηση αυτή δεν υποδηλώνει κανενός είδους επιστράτευση ή εκτακτη κινητοποίηση. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται για μια τακτική επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης.

Στόχος είναι να καταγραφούν οι μεταβολές που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου σε βασικά δεδομένα των εφέδρων, όπως η αλλαγή ηλικιακής κατηγορίας, ο νέος τόπος διαμονής ή άλλα προσωπικά στοιχεία που επηρεάζουν τη μονάδα τοποθέτησής τους. Η σχετική διαδικασία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβριο.

Η συγκεκριμένη καταγραφή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού της εφεδρείας στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Ο νέος σχεδιασμός αποσκοπεί στην πιο ουσιαστική σύνδεση του εφέδρου με τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες, εξασφαλίζοντας συχνότερη επανεκπαίδευση, καθώς και καλύτερη αντιστοίχιση της τοποθέτησής του με βάση τον τόπο κατοικίας, την ειδικότητα και τις επαγγελματικές του γνώσεις.