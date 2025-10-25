Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Η πρόσφατη αποκάλυψη της Daily Mail για τη διαμονή 154 μαχητών της Χαμάς, οι οποίοι απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Καΐρου, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σύμφωνα με τη Βρετανική εφημερίδα.

Οι άνδρες, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και κρατούνταν σε φυλακές για πολλά χρόνια, ζουν πλέον ανάμεσα σε τουρίστες και υπό στενή παρακολούθηση από τις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας.

Απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων μαχητών στο πλαίσιο της συμφωνίας

Στο πλαίσιο της συμφωνίας ειρήνης που συνδέεται με το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, είχε αποφασιστεί η απελευθέρωση συνολικά 250 Παλαιστινίων μαχητών, οι οποίοι εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης. Στόχος της συμφωνίας ήταν η απελευθέρωση των τελευταίων Ισραηλινών ομήρων και η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Παρά την αρχική αντίθεση του Ισραήλ, τελικά έγινε αποδεκτή, καθώς θεωρήθηκε η μοναδική λύση για την προστασία των ομήρων και τη δημιουργία μιας προσωρινής ειρήνης στην περιοχή.

Πολυτελής διαμονή των μαχητών

Από τους 250 απελευθερωθέντες, οι 154 φιλοξενούνται στο Renaissance Cairo Mirage City Hotel, ένα πολυτελές πεντάστερο θέρετρο στο Καΐρο.

Σύμφωνα με την Daily News, ανάμεσά τους βρίσκονται και σημαντικά μέλη της Χαμάς αλλά και του ISIS. Το ξενοδοχείο προσφέρει πισίνα, σπα, εστιατόρια και μπαρ, δημιουργώντας μια εικόνα άνετης διαμονής για τους απελευθερωμένους μαχητές. Μεταξύ τους ξεχωρίζουν ο Mahmoud Issa, ιδρυτής της Ειδικής Μονάδας 101 των Ταξιαρχιών Ιζα α-Ντίν αλ-Κασάμ, ο Izz a-Din al-Hamamrah, μέλος του ISIS, και ο Samir Abu Nima, υπεύθυνος για τις βομβιστικές επιθέσεις σε λεωφορεία.

Η άφιξη και οι αντιδράσεις στην Αίγυπτο

Η υποδοχή τους ήταν θερμή, καθώς φίλοι, συγγενείς και υποστηρικτές τους βρίσκονταν στο λόμπι του ξενοδοχείου. Οι μαχητές, που είχαν περάσει χρόνια πίσω από τα κάγκελα, έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από Παλαιστίνιους που ζουν στην Αίγυπτο και υποστηρίζουν τη Χαμάς. Ορισμένοι, όπως ο Akram Abu Bakr, υπεύθυνος για δεκάδες επιθέσεις, διοργάνωσαν ακόμη και δεξίωση για το γάμο τους μέσα στο ξενοδοχείο.

Ανησυχίες για την ασφάλεια σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Η δυνατότητα αυτών των μαχητών να ταξιδεύουν ελεύθερα σε χώρες όπως το Κατάρ, η Τουρκία και η Τυνησία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία. Ο πρώην αξιωματούχος της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, Guy C, τόνισε ότι οι απελευθερωμένοι μαχητές μπορούν να κινηθούν και να επανασυστήσουν τρομοκρατικές ομάδες. «Μπορούν να ξανασυναντηθούν με τους υποστηρικτές τους και να οργανώσουν ξανά τις δραστηριότητές τους, θέτοντας σε κίνδυνο τη διεθνή ασφάλεια», επισήμανε.

Σιωπή της Marriott και της κυβέρνησης του Κατάρ

Το γεγονός ότι το Renaissance Cairo Mirage City Hotel συνεχίζει να δέχεται κρατήσεις παρά την παρουσία των μαχητών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Η εταιρεία Marriott δεν έχει εκδώσει καμία επίσημη ανακοίνωση για το θέμα, ενώ η κυβέρνηση του Κατάρ, γνωστή για την υποστήριξή της σε παλαιστινιακές οργανώσεις, δεν έχει σχολιάσει το ζήτημα, με κάποιους να εκτιμούν ότι μπορεί να χρηματοδοτεί έμμεσα τη διαμονή τους.

Αντίδραση της διεθνούς κοινότητας

Ανώτατοι αξιωματούχοι και ειδικοί διεθνώς έχουν εκφράσει ανησυχία για τις συνέπειες της συμφωνίας. Ο καθηγητής Anthony Glees από το Πανεπιστήμιο του Μπάκιγχαμ προειδοποίησε ότι «η αποφυλάκιση αυτών των επικίνδυνων ατόμων μπορεί να δημιουργήσει νέους τρομοκρατικούς πυρήνες και να αναζωπυρώσει τη βία στην περιοχή και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι απελευθερωθέντες, όπως ο Issa, υπεύθυνος για δεκάδες επιθέσεις και απαγωγές, συνιστούν σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια».

Το κόστος της συμφωνίας για ειρήνη και ασφάλεια

Η απόφαση να απελευθερωθούν οι 250 μαχητές ήταν δύσκολη για το Ισραήλ, αλλά κρίθηκε απαραίτητη για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και την επίτευξη μιας προσωρινής ειρήνης. Παρά την ελπίδα που προσφέρει η συμφωνία, η παρουσία τους σε χώρες της Μέσης Ανατολής και η πιθανότητα επαναδραστηριοποίησης τους ανησυχεί έντονα το Ισραήλ. Ειδικοί σε θέματα τρομοκρατίας τονίζουν ότι η συμφωνία, ενώ ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Γάζα, ενέχει νέες απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια, καθώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο κύμα εξτρεμιστικών κυττάρων που θα επηρεάσει τόσο την περιοχή όσο και πέρα από αυτήν.