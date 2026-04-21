Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, κοινοποίησε φωτογραφίες των αμερικανικών δυνάμεων που αναχαίτισαν ένα πλοίο που συνδέεται με το Ιράν, στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού τους. O αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι πυροβόλησε και ακινητοποίησε το πλοίο Touska, πριν το καταλάβει.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις περιπολούν στην Αραβική Θάλασσα κοντά στο M/V Touska, στις 20 Απριλίου, καθώς το φορτίο εμπορευματοκιβωτίων του πλοίου με ιρανική σημαία ερευνάται αφότου Αμερικανοί πεζοναύτες επιβιβάστηκαν και κατέσχεσαν το πλοίο όταν αυτό επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.