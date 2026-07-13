Στο έλεος των πλημμυρών βρίσκονται οι βόρειες επαρχίες Χεμπέι και Λιαονίνγκ της Κίνας, μετά το πέρασμα του καταστροφικού τυφώνα Μπάβι – του ισχυρότερου που έπληξε τη χώρα φέτος.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια παρασύροντας δεκάδες οχήματα, ενώ οι κάτοικοι επιστράτευσαν μέχρι και σανίδες SUP για να μετακινηθούν.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η κομητεία Κουαντσένγκ

Το ύψος του νερού ξεπέρασε τα δύο μέτρα σε ορισμένες περιοχές, καθώς ο ποταμός Λουάν υπερχείλισε.

Περίπου 1.800 χωρικοί παραμένουν αποκλεισμένοι, με τις αρχές να δίνουν μάχη με τον χρόνο για την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Στη Λιαονίνγκ έχει σημάνει «κόκκινος συναγερμός» για αιφνίδιες πλημμύρες.

Υποχρεωτικό lockdown λόγω κακοκαιρίας και φόβοι για ανεμοστρόβιλους

Οι αρχές προειδοποιούν ότι τα ακραία φαινόμενα θα συνεχιστούν σε πολλές επαρχίες (Τζιλίν, Σαντόνγκ, Τζιανγκσού, Ανχούι). Στο Χεμπέι ενεργοποιήθηκαν υποχρεωτικά μέτρα προστασίας σταματώντας εργασίες, επιχειρήσεις και δημόσιες συγκεντρώσεις.

Παράλληλα, οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους έως 11 μποφόρ (άνω των 117 χλμ/ώρα) και πιθανούς ανεμοστρόβιλους.