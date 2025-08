Μία πραγματική κόλαση, που δε λέει να τελειώσει, επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας, με χιλιάδες Παλαιστίνιους να υποφέρουν και να αργοπεθαίνουν καθημερινά, από τις συνθήκες λιμού που επικρατούν.

Συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνουν την καταστροφή του πολέμου και τον αργό θάνατο λόγω πείνας.

Τα γυναικόπαιδα δίνουν μάχη στις ατελείωτες ουρές για λίγο φαγητό.

Video shows Israeli soldiers opening fire towards Palestinians trying to reach a Gaza Humanitarian Foundation (GHF) food distribution site in southern Gaza. At least 838 people have been killed at or near GHF aid sites since May. pic.twitter.com/glWuOEVDlU

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 15, 2025