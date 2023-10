Δραματικές ώρες συνεχίζει να ζει η Μέση Ανατολή, όπου από το Σάββατο οι νεκροί των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων ξεπερνούν κατά πολύ τους 1.200. Η «απάντηση» των Ισραηλινών στην επίθεση των Παλαιστινίων βρίσκεται σε εξέλιξη με τα βίντεο που φτάνουν από τη Γάζα να αποτυπώνουν τις σκηνές φρίκης.

Αεροσκάφη του Ισραήλ βομβαρδίζουν στόχους στη Γάζα και ισοπεδώνουν κτήρια, όπως φαίνεται παρακάτω σε βίντεο που δημοσίευσε η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ, «η Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να επιτίθεται σε στόχους τρομοκρατικών οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Το πρωί πολλά στρατηγικά κέντρα δέχθηκαν επίθεση. Το πρωί, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν σε αποθήκη όπλων και σε φρεάτιο εισόδου σε υπόγεια τρομοκρατική σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία χρησιμοποιούνται από ανώτερα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επιβάλλει τον πλήρη αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τροφίμων και καυσίμων στον πληθυσμό των 2,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

