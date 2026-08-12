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Όσο περνούν τα εικοσιτετράωρα, έρχονται στο φως και άλλες εικόνες από τις καταστροφικές ζημιές που προκλήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία.
Πολλά κτήρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ορισμένα έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς:
Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους
Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στη μνήμη των θυμάτων του φονικού σεισμού, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 250 ανθρώπους, τραυμάτισε χιλιάδες, ενώ ο ακριβής αριθμός των αγνοουμένων παραμένει ανεξακρίβωτος.
Σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτήρια της χώρας, καθώς και στις διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, θα κυματίζουν μεσίστειες ως ελάχιστος φόρος τιμής στους νεκρούς.
Παράλληλα, οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται χωρίς διακοπή στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας, το οποίο επλήγη από τον ισχυρότερο σεισμό του αιώνα στη χώρα (μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ), αφήνοντας πίσω του ισοπεδωμένες ολόκληρες γειτονιές.
Ο πληθυσμός παραμένει σε εγρήγορση, ενώ οι αρχές αξιολογούν τις ζημιές και παρέχουν ενημερώσεις σχετικά με πιθανά θύματα.