Όσο περνούν τα εικοσιτετράωρα, έρχονται στο φως και άλλες εικόνες από τις καταστροφικές ζημιές που προκλήθηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία.

Πολλά κτήρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ ορισμένα έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς:

Εικόνες πολέμου με κτήρια και ναούς να καταρρέουν, με πεζούς και οχήματα να χάνουν την ισορροπία τους από τις τεραστίων διαστάσεων σεισμικές δονήσεις. Οι κάτοικοι ψάχνουν διαφυγή, ενώ η γη σείεται:

‘Ενας άνθρωπος γονατίζει μπροστά στην ολική καταστροφή της πόλης του. Τριγύρω του ένα απόκοσμο σκηνικό από σπίτια, οχήματα και καλώδια διαλυμένα:

Νοσοκόμες μέσα σε πτέρυγα νεογνών προσπαθούν να προστατεύσουν τις κοιτίδες με τα μωρά στο εσωτερικό τους:

Κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους

Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος στη μνήμη των θυμάτων του φονικού σεισμού, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 250 ανθρώπους, τραυμάτισε χιλιάδες, ενώ ο ακριβής αριθμός των αγνοουμένων παραμένει ανεξακρίβωτος.

Σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, οι σημαίες σε όλα τα δημόσια κτήρια της χώρας, καθώς και στις διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό, θα κυματίζουν μεσίστειες ως ελάχιστος φόρος τιμής στους νεκρούς.

Παράλληλα, οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται χωρίς διακοπή στο δυτικό τμήμα της Κολομβίας, το οποίο επλήγη από τον ισχυρότερο σεισμό του αιώνα στη χώρα (μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ), αφήνοντας πίσω του ισοπεδωμένες ολόκληρες γειτονιές.

Ο πληθυσμός παραμένει σε εγρήγορση, ενώ οι αρχές αξιολογούν τις ζημιές και παρέχουν ενημερώσεις σχετικά με πιθανά θύματα.