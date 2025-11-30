Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο της Ρώμης Φιουμιτσίνο.

Μια ομάδα τρομοκρατών εισέβαλε στο αεροδρόμιο και κράτησε όμηρους πολίτες. Στη συνέχεια επεμβαίνει η Ειδική Μονάδα του Στρατού και της Αστυνομίας με μια επιχείρηση προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση.

Φυσικά πρόκειται για άσκηση των Ιταλικών Αρχών η οποία πραγματοποιήθηκε στο Terminal 5 του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τα Ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, πρόκειται για άσκηση της αντιτρομοκρατικής και της πολιτικής άμυνας της χώρας.

Το σενάριο σκηνοθετήθηκε από την Νομαρχία της Ρώμης και την αστυνομία, με τη συμμετοχή των Αεροδρομίων της Ρώμης, της ENAC (Ιταλική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), της ENAV (Ιταλική Εθνική Αρχή Αεροπορίας), του Αρχηγείου Αστυνομίας της Ρώμης, των Carabinieri, της Guardia di Finanza (Ιταλική Οικονομική Αστυνομία), των πυροσβεστών, της Λιμενικής Αρχής, του Αστυνομικού Τμήματος Φιουμιτσίνο, του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού και της Ares 118.

Η άσκηση, που είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο των περιοδικών δοκιμών του Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας, εκτελέστηκε με επιτυχία χωρίς να επηρεάσει την κανονικότητα των πτήσεων ή την ασφάλεια των επιβατών και των χειριστών.

Πηγή: ΑΝSA