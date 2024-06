Ένας νεκρός από την κατάρρευση οροφής στο διεθνές αεροδρόμιο του Νέου Δελχί, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι NDTV.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι άνεμοι προκάλεσαν σήμερα την κατάρρευση μιας οροφής στο κεντρικό αεροδρόμιο της ινδικής πρωτεύουσας, Νέο Δελχί, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, με τις αρχές να ακυρώνουν πτήσεις από έναν τερματικό σταθμό, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά κι αναφορές των ΜΜΕ.

At least six people were injured after a portion of the roof collapsed on cars, including taxis, amid heavy rains at Terminal-1 of New Delhi’s Indira Gandhi International Airport (IGIA) on Friday with four firefighter teams from airport and Delhi fire service rushed to the spot pic.twitter.com/8JNjdJNKbM

Ένα τμήμα του θόλου κατέρρευσε στο τμήμα των αναχωρήσεων στο τερματικό 1 του αεροδρομίου στο Νέο Δελχί στις πέντε το πρωί (τοπική ώρα), όπως ανέφερε μία ανακοίνωση του αεροδρομίου που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

«Έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εργάζεται για την παροχή όλης της απαραίτητης βοήθειας, αλλά και ιατρικής συνδρομής σε αυτούς που την έχουν ανάγκη», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

In a recent incident at New Delhi’s Indira Gandhi International Airport (IGIA), a roof collapse at Terminal-1 has caused chaos. The collapse, which occurred around 5.30 am today, not only… pic.twitter.com/AaRY9KKP5G

Roof Collapse at Delhi Airport’s Terminal-1 Results in Injuries and Departure Delays

Condition of Delhi Airport Terminal 1 after first rain.

At least six people were injured after a portion of the roof collapsed on cars, including taxis, amid heavy rains at Terminal-1 of New Delhi’s Indira Gandhi International Airport (IGIA)

Seems like everything is leaking… pic.twitter.com/7pFrybTTI2

— Mahua Moitra Fans (@MahuaMoitraFans) June 28, 2024