Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Τρίτη, εικόνες από κάμερες παρακολούθησης, όπου φαίνεται ο πιθανός απαγωγέας της μητέρας της δημοσιογράφου του NBC, Σαβάνα Γκάθρι.

Ο επικεφαλής, λοιπόν, του FBI Κας Πάτελ σε ανάρτησή του γράφει πως «τις τελευταίες οκτώ ημέρες, το FBI και ο σερίφης της κομητείας Πίμα συνεργάζονται στενά με τους εταίρους μας στον ιδιωτικό τομέα για την ανάκτηση εικόνων ή βίντεο από το σπίτι της Νάνσι Γκάθρι που ενδέχεται να έχουν χαθεί, καταστραφεί ή να είναι απρόσιτα λόγω διάφορων παραγόντων, όπως της αφαίρεσης των συσκευών εγγραφής».

Στις φωτογραφίες από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται ένα οπλισμένο άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά από την μπροστινή πόρτα της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το FBI προσφέρει αμοιβή ύψους 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υπόθεση.

Η ανάρτηση του επικεφαλής του FBI:

Δείτε τ0 βίντεο με τον πιθανό απαγωγέα της 84χρονης:

 

Λίγες ώρες πριν τις νέες αποκαλύψεις, ανήρτησε βίντεο η παρουσιάστρια του NBC News  και κόρη της αγνοούμενης λέγοντας: «Πιστεύουμε ότι η μητέρα μας είναι ακόμη εκεί έξω. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας».

H μητέρα της δημοσιογράφου που αγνοείται

Η Νάνσι Γκάθρι, 84 ετών, εθεάθη για τελευταία φορά από την οικογένειά της στις 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι Αρχές εκτιμούν ότι απήχθη.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #84χρονη μητέρα #απαγωγή #Σαβανα γκαθρι