Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα Τρίτη, εικόνες από κάμερες παρακολούθησης, όπου φαίνεται ο πιθανός απαγωγέας της μητέρας της δημοσιογράφου του NBC, Σαβάνα Γκάθρι.

Ο επικεφαλής, λοιπόν, του FBI Κας Πάτελ σε ανάρτησή του γράφει πως «τις τελευταίες οκτώ ημέρες, το FBI και ο σερίφης της κομητείας Πίμα συνεργάζονται στενά με τους εταίρους μας στον ιδιωτικό τομέα για την ανάκτηση εικόνων ή βίντεο από το σπίτι της Νάνσι Γκάθρι που ενδέχεται να έχουν χαθεί, καταστραφεί ή να είναι απρόσιτα λόγω διάφορων παραγόντων, όπως της αφαίρεσης των συσκευών εγγραφής».

Στις φωτογραφίες από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται ένα οπλισμένο άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά από την μπροστινή πόρτα της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το FBI προσφέρει αμοιβή ύψους 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην υπόθεση.

Η ανάρτηση του επικεφαλής του FBI:

New images in the search for Nancy Guthrie: Over the last eight days, the FBI and Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/z5WLgPtZpT — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Δείτε τ0 βίντεο με τον πιθανό απαγωγέα της 84χρονης:

Λίγες ώρες πριν τις νέες αποκαλύψεις, ανήρτησε βίντεο η παρουσιάστρια του NBC News και κόρη της αγνοούμενης λέγοντας: «Πιστεύουμε ότι η μητέρα μας είναι ακόμη εκεί έξω. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας».

Η Νάνσι Γκάθρι, 84 ετών, εθεάθη για τελευταία φορά από την οικογένειά της στις 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι Αρχές εκτιμούν ότι απήχθη.