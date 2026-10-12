Δραματικές ώρες βιώνουν οι κάτοικοι στο κεντρικό Νεπάλ, καθώς σαρωτικές, αιφνίδιες πλημμύρες έχουν προκαλέσει βιβλικές καταστροφές, παρασύροντας σπίτια, γέφυρες και αγροτικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ ευτυχώς, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Η φυσική καταστροφή πυροδοτήθηκε την Κυριακή, όταν μια μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή κοντά στο χωριό Τσουμτσούρε μπλόκαρε τη ροή του ποταμού Μπούντι Γκαντάκι. Τα νερά υπερχείλισαν με ορμή, διαλύοντας πέντε γέφυρες, πλημμυρίζοντας κατοικίες και προκαλώντας σοβαρές ζημιές στα εργοτάξια τριών υδροηλεκτρικών έργων της περιοχής.

Αγώνας δρόμου για τη διάσωση και τον ανεφοδιασμό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Ήδη 95 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εννέα ξένοι υπήκοοι, έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια σε υψηλότερα σημεία. Σημαντικό ρόλο στο να αποφευχθούν τα χειρότερα έπαιξε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στους περισσότερους κατοίκους και επισκέπτες να εγκαταλείψουν τις επικίνδυνες ζώνες πριν χτυπήσει ο όγκος του νερού.

Η πρόσβαση σε πολλά από τα πληγέντα χωριά παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Ο στρατός επιχειρεί ακατάπαυστα διανέμοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Στα σημεία όπου το οδικό δίκτυο παραμένει ανοιχτό, ο ανεφοδιασμός γίνεται με φορτηγά, ενώ για τους πιο απομακρυσμένους και αποκλεισμένους οικισμούς επιστρατεύονται στρατιωτικά ελικόπτερα.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό των πέντε αγνοουμένων συνεχίζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες.