Σε 20 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε, ο Joel Le Scouarnec, ο Γάλλος πρώην χειρουργός που έχει παραδεχτεί ότι κακοποίησε σεξουαλικά εκατοντάδες παιδιά, μεταξύ των ετών 1989 και 2014.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Le Scouarnec ήταν ντυμένος στα μαύρα καθώς στεκόταν στο δικαστήριο και άκουγε τον δικαστή να απαγγέλει την ετυμηγορία. Παραδέχτηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών τον Μάρτιο.

AFFAIRE LE SCOUARNEC : L’ex-chirurgien Joël Le Scouarnec est condamné à 20 ans de prison, dont deux tiers de peine de sûreté, pour 111 viols et 188 agressions sexuelles commis entre 1989 et 2014 sur des patients. Sur ces 299 victimes, 256 étaient âgées de moins de 15 ans au… pic.twitter.com/Z8wueaV916

🇫🇷 FRANCE’S WORST CHILD ABUSER COULD WALK FREE BY 2030

Joël Le Scouarnec, a surgeon-turned-predator, assaulted nearly 300 kids over three decades – some while they were under anesthesia.

He confessed to “hideous acts,” yet his 20-year sentence runs alongside the 15 years he’s… pic.twitter.com/04kJTIBDOs

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 28, 2025