Έλληνας ναυτικός που βρίσκεται στη Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία, περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η κρίση κλιμακώνεται και, μεταξύ άλλων, δημιουργείται μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και για τις ζωές χιλιάδων ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή.

Για το ζήτημα της ασφάλειας των ναυτικών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, έχει κάνει λόγο ο Προέδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης. Ο κ. Βάλλης επισημαίνει ότι οι ναυτικοί που βρίσκονται εκεί δεν βρίσκονται σε εμπόλεμη αποστολή. Έχουν πάει για να εργαστούν και να εξασφαλίσουν το μεροκάματο για τις οικογένειές τους και όχι για να ρισκάρουν τη ζωή τους μέσα σε μια ζώνη πιθανής στρατιωτικής σύγκρουσης.

Το «ευχαριστώ» του Έλληνα ναυτικού στον Γιώργο Βάλλη

Ο Έλληνας ναυτικός εκφράζει τις ευχαριστίες προς τον Προέδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών αλλά και σε όλους όσους δείχνουν ενδιαφέρον για τους ναυτικούς που βρίσκονται στην περιοχή, τους ενημερώνουν και τους δίνουν κουράγιο να συνεχίσουν. Παράλληλα, μιλά για τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και των πρεσβειών για τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού.

Η κατάσταση στη Σαουδική Αραβία

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ναυτικού, η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία είναι ήρεμη και υπάρχει ασφάλεια, ωστόσο στο Ριάντ υπάρχει ένταση. Εντύπωση προκαλεί η αποφασιστικότητα των ντόπιων, όπως σημειώνει ο Έλληνας ναυτικός, για το «οφθαλμός αντί οφθαλμού», τονίζοντας ότι αν αυτό συμβεί, τότε θα πάρει μεγάλη έκταση, κάτι που δεν θα είναι καλό για κανέναν.

Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζεται ότι υπάρχει εντολή για μη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στη Σαουδική Αραβία και το σήμα των κινητών είναι πολύ χαμηλό.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα Στενά του Ορμούζ, κυρίαρχοι είναι οι Βρετανοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη μεταφορά πετρελαίου, LNG, καθώς ρισκάρουν και έχουν μεγάλα κέρδη.

