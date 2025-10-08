Σαφή προειδοποίηση ότι οι παραβιάσεις του τελευταίου διαστήματος στον εναέριο χώρο της Ευρώπης αποτελούν υβριδικό πόλεμο απηύθυνε μιλώντας στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Οι πρόσφατες εισβολές στους ουρανούς μας αποτελούν μέρος ενός μοτίβου αυξανόμενων απειλών» είπε και πρόσθεσε:

«Ήρθε η ώρα να το πούμε με το όνομά του. Αυτός είναι υβριδικός πόλεμος. Η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να αντιδρά και να προστατεύει τους ουρανούς μας».

Make no mistake. The recent incursions in our skies are part of a pattern of growing threats. It’s time to call it by its name.

This is hybrid warfare. Europe must get the capacity to respond and protect our skies. Work has begun ↓ https://t.co/dbs5H2NNaE — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 8, 2025

«Πρέπει να διερευνήσουμε κάθε περιστατικό, σημείωσε τονίζοντας παράλληλα ότι η Ρωσία θέλει να σπείρει τη διχόνοια»

«Η Ευρώπη πρέπει να έχει τη στρατηγική δυνατότητα να απαντήσει. Πρέπει να είμαστε έτοιμη να απαντήσουμε σε πραγματικό χρόνο υπογράμμισε.

«Σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ θα πρέπει να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε παράλληλα πως «το drone wall (τείχος προστασίας παό επιθέσεις drones) είναι η απάντησή μας στις νέες πολεμικές προκλήσεις» εξηγώντας παράλληλα πως «η ΕΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί μαχητικά και πυραύλους για να καταρρίπτουμε φτηνής αξίας drones».

«Χρειαζόμαστε ένα σύστημα αντιdrone για γρήγορη αναγνώριση αναχαίτιση και εξουδετέρωση» είπε.