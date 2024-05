Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά σήμερα μπροστά από τις κάμερες, μπροστά από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου καταφέρθηκε κατά του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τον έναν «κλόουν» που θα μπορούσε να γίνει ένας «τύραννος», με τον ηθοποιό να στηρίζει θερμά τον Τζο Μπάιντεν μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας.

«Είναι η συνοικία μου», δήλωσε ο θρύλος του Χόλιγουντ, καθώς στεκόταν στο πεζοδρόμιο. «Λατρεύω αυτήν την πόλη, δεν θέλω να καταστραφεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει απλά να καταστρέψει αυτήν την πόλη, όπως επίσης τη χώρα και εν τέλει, θα μπορούσε να καταστρέψει τον κόσμο», είπε ο διάσημος πρωταγωνιστής, επικριτής εδώ και καιρό του πρώην Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Η παρέμβαση του Ντε Νίρο οργανώθηκε από την ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν κι ενώ ταυτόχρονα, δύο βήματα μακριά, ο Ντόναλντ Τραμπ άκουγε τους δικηγόρους του να αγορεύουν και να ζητούν την αθώωσή του στη δικαστική αίθουσα, όπου διεξάγεται η ποινική δίκη του.

WATCH: Robert De Niro speaks to reporters outside of Trump’s criminal hush money trial on behalf of the Biden-Harris campaign. The actor calls Trump a “buffoon,” “clown”, “sinner,” and a “two-bit playboy.” pic.twitter.com/kVma4a4gDG

— MSNBC (@MSNBC) May 28, 2024

